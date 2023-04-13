В Воронеже ищут пропавшую без вести многодетную мать

Екатерину Блаженину ищут уже 26 дней. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Железнодорожном районе пропала без вести мать троих детей Екатерина Блаженина. 18 марта она ушла на работу и с тех пор так и не вернулась. Муж Екатерины после собственных безуспешных розысков обратился за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» и к полицейским.

Приметы Екатерины Блажениной: рост 159 сантиметров, худощавая, голубые глаза, русые волосы. 18 марта женщина была одета в бежевые кофту и спортивные штаны и в розовую куртку, обута в белые кроссовки. С собой она в тот день взяла розовый рюкзак.

Если вы что-либо знаете о том, где находится или может быть Екатерина, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.