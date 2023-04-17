В Воронеже пропала без вести 37-летняя одинокая женщина

Анны Гладких нет дома почти трое суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры попросили помощи в поисках 37-летней Анны Гладких. Женщина вышла из своего дома на улице 9 Января 14 апреля и с тех пор домой не возвращалась. Анна живет одна.

Приметы Анны Гладких: рост 167 сантиметров, худощавая, серые глаза, черные волосы. 14 апреля была одета в серую куртку, брюки, белую шапку, серые кроссовки. Несмотря на фото в ориентировке, женщина носит очки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Анна, просят позвонит по телефонам 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112.

Напомним, в Грибановке разыскивают 25-летнюю многодетную мать. Впрочем, известно, что молодая женщина пропадает не в первый раз. Надеемся, что поиски завершатся благополучно. Так же, как и 31-летней матери троих детей из Воронежа, нашедшейся почти через месяц после исчезновения.