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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 12:02

В Воронежской области пропала 25-летняя многодетная мать

Нину Хрипунову ищут с 9 апреля
Олег КУЗНЕЦОВ
Нина Хрипунова не возвращается домой уже больше недели.

Нина Хрипунова не возвращается домой уже больше недели.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Грибановке пропала 25-летняя мать троих детей Нина Хрипунова. Молодая женщина ушла из дома 9 апреля и тех пор не возвращалась. Ее разыскивают родственники, которые были вынуждены обратиться за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» и в полицию. Есть предположение, что женщина могла уехать в Воронеж.

Приметы Нины Хрипуновой: рост 167 сантиметров, худощавая, голубые глаза, темно-русые волосы. В какой одежде вышла из дома 9 апреля, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Нина Хрипунова, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, недавно нашли пропавшую в Воронеже 18 марта 31-летнюю многодетную мать. А вот поиски 61-летней Неонилы Семеняченко, исчезнувшей после визита в областную офтальмологическую больницу, продолжаются.