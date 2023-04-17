В Воронежской области пропала 25-летняя многодетная мать

Нина Хрипунова не возвращается домой уже больше недели. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Грибановке пропала 25-летняя мать троих детей Нина Хрипунова. Молодая женщина ушла из дома 9 апреля и тех пор не возвращалась. Ее разыскивают родственники, которые были вынуждены обратиться за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» и в полицию. Есть предположение, что женщина могла уехать в Воронеж.

Приметы Нины Хрипуновой: рост 167 сантиметров, худощавая, голубые глаза, темно-русые волосы. В какой одежде вышла из дома 9 апреля, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Нина Хрипунова, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, недавно нашли пропавшую в Воронеже 18 марта 31-летнюю многодетную мать. А вот поиски 61-летней Неонилы Семеняченко, исчезнувшей после визита в областную офтальмологическую больницу, продолжаются.