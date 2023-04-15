В Воронеже нашли пропавшую без вести многодетную мать

Одной проблемой у полицейских стало меньше. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже благополучно завершились поиски 31-летней матери троих детей Екатерины Б. Женщина ушла из дома 18 марта, и с тех пор о ней не было никаких вестей. Можно было предположить самое худшее, однако спустя почти месяц ее нашли живой.

Сейчас Екатерина уже вернулась домой к мужу и детям. Подробности по поводу того, как женщину нашли, не сообщают.

Напомним, в Воронеже продолжаются поиски 61-летней Неонилы Семеняченко. Женщина 12 апреля обратилась за помощью к специалистам областной офтальмологической больницы, затем ушла из медучреждения и пропала.