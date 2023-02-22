Депутата Воронежской городской Думы Романа Жогова оставили в СИЗО до 29 марта

Роман Жогов виновным себя признавать не собирается. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронежском областном суде отклонили апелляцию защиты депутата городской Думы Романа Жогова. Теперь он отсидит в СИЗО, как минимум, до 29 марта. Жогов особенно жалеет о том, что не может общаться с шестилетней дочкой, которой в сентябре уже надо будет идти в школу в первый класс

- Более раннему освобождению может способствовать только два чудесных поворота событий. Первый – Жогов признает свою вину, и следователи его отпускают, что мой подзащитный точно не сделает. Второй – чуть более реальный. Как только мы получим на руки судебное решение, то обжалуем его в Первом кассационном суде общей юрисдикции в Саратове. Теоретически там могут удовлетворить нашу жалобу до 29 марта, практически шансов на это почти нет, - рассказал адвокат Жогова Николай Алимкин.

До задержания Роман Жогов возглавлял фракцию «Единой России» в муниципальном парламенте. На данный момент его членство в партии власти приостановили. Депутату вменяют в вину фиктивное трудоустройство на предприятие, которым руководил бывший вице-спикер гордумы Александр Провоторов, своей жены Марии Жоговой. По версии следствия, за годы, пока она там числилась, его супруга получила 2,4 миллиона рублей. Роман Жогов утверждает, что таким образом ему просто оформили доплату за труд во время выборов.

Александр Провоторов сейчас сам отбывает срок за мошенничество на 1 миллион рублей во время подготовки к выборам. Роман Жогов уверен, что именно бывший вице-спикер подкинул информацию о трудоустройстве его жены силовикам. Он уверен, что на самом деле стал жертвой происков строительного клана, к которому принадлежит Провоторов. Его представителям якобы мешало активное противодействие Жогова незаконной застройке в Северном лесу.