Депутат Воронежской городской Думы Роман Жогов о своем аресте: «Моей шестилетней дочке сейчас говорят, что я в больнице»

Роман Жогов настаивает на своей невиновности. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В четверг, 26 января, в Ленинском районном суде приняли решение о продлении срока заключения в СИЗО депутата городской Думы Романа Жогова. Следователь просил продлить арест еще на два месяца. Вердикт выносила судья Марина Галаган.

Напомним, по версии следствия, Роман Жогов обманул вице-спикера Гордумы Александра Провоторова на 2 млн рублей. Около десяти лет назад супруга Жогова Мария числилась сотрудником предприятия. Его директором был Провоторов. Якобы Жогов заставил коллегу по партии фиктивно устроить ее. При этом, по договоренности, деньги должны были идти на нужды партии «Единая Россия». Однако они оставались у семьи Жоговых. При этом самого Провоторова ранее осудили на два года за мошенничество на миллион рублей, связанном с выборами в гордуму осенью 2020 года.

На судебном заседании представители следственного комитета и прокуратуры настаивали на том, что перевода под домашний арест Романа Жогова нельзя допустить. По мнению силовиков, он мог бы оказать давление на Провоторова и свидетелей, используя свои связи. Напоминали, что депутат также является руководителем фракции «Единая Россия», хотя вскоре после возбуждения дела членство Жогова в правящей партии приостановили.

Представители следственного комитета и прокуратуры уверены в необходимости пребывания Романа Жогова в СИЗО. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Адвокат Николай Алимкин иронически поинтересовался, где больше шансов у Жогова повлиять на Провоторова – в СИЗО, где они сидят вместе, хотя и в разных камерах, или под домашним арестом. На что четкого ответа не получил. Зато сам Роман Жогов перед судом говорил, что видел Провоторова в коридоре, но тот от него «шуганулся».

Николай Алимкин (в центре) недоумевает, почему Жогову труднее влиять на Провоторова, находясь с ним в одном СИЗО. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Судья Марина Галаган дала слово и самому обвиняемому депутату. Роман Жогов также попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Депутат упирал на то, что у него есть дача в Железнодорожном районе с системой видеонаблюдения, позволяющей отслеживать каждый его шаг. А, значит, не давать возможность ему встречаться со свидетелями, чтобы как-то на них повлиять, либо куда-то уехать.

Также Жогов заявил, что проще было бы в этом случае работать и следователю. В частности, не пришлось бы при допросе сталкиваться с кучей формальностей, нужных для посещения СИЗО. К тому же депутат сказал, что можно таким образом сэкономить государственные деньги, тратящиеся на его содержание. По его словам, жена готова была подписать документ, обязывающий с ним не встречаться на время следствия. А тесть согласился покупать ему продукты.

Кроме того, депутат сообщил, что очень обеспокоен тем, что у него нет возможности не только видеться, но и разговаривать со своей шестилетней дочкой Софией. Подробнее он об этом рассказал в ходе перерыва перед вынесением решения судьей:

- Вынуждены были сказать дочери, что я сейчас в больнице (в конце ноября при задержании Роман Жогов жаловался на проблемы с давлением). Сейчас София ходит в детсад, готовится к школе. Постоянно беспокоится о том, где папа, что с ним. Вообще состояние моей семьи, в которой я являюсь единственным кормильцем, меня сильно беспокоит. Очень переживаю и за своего отца, у которого больное сердце.

- Какова ваша версия развития событий, которые привели к возбуждению уголовного дела?

- В то время я только начинал политическую карьеру и активно помогал в подготовке к выборам. И должен был получить надбавку за эту работу. По ряду причин решили оформить эти деньги с помощью формального трудоустройства моей жены.

- Каковы были эти причины?

Жогов уже начал объяснять, но адвокаты попросили не раскрывать детали, ссылаясь на тайну следствия. Депутат продолжал:

- Как я мог заставить Провоторова фиктивно трудоустроить мою жену? Я, вчерашний доцент ВГУ, только начинающий политическую карьеру, многолетнему вице-спикеру гордумы? Смешно.

- Почему же он тогда выдвинул против вас это обвинение?

- У меня несколько версий. Возможно, сыграла роль личная ненависть. Я был его конкурентом в последнее время. Не исключаю, что Провоторову пообещали некие послабления, например, условно-досрочное освобождение. И еще одна версия – меня «заказали» представители строительного клана, к которому, как известно, он близок. Чтобы меньше мешал им своей депутатской деятельностью. Мне неоднократно намекали - подпиши бумагу, что виновен, и тебя сразу отпустят. Но я это делать не буду.

- Есть ли претензии по содержанию в СИЗО?

- Нет, никаких. Вес немного сбросил - так это я считаю скорее положительным моментом.

Судья Марина Галаган вернулась из совещательной комнаты. Перед оглашением решения Роман Жогов перекрестился. Это не помогло. Судья полностью удовлетворила ходатайство следователя. Жогов отсидит в СИЗО, как минимум, до 29 марта. Если не примут положительное решение по его апелляции.

Судья Марина Галаган посчитала аргументы силовиков более убедительными. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Мы, естественно, будем обжаловать приговор, - заявил адвокат Николай Алимкин. – Надеемся, что если все благоприятно сложится, не позднее, чем через две недели, нашу апелляцию рассмотрят в Воронежском областном суде.