«Зимний уикенд» фестиваля «Маршак» посетили 3000 воронежцев

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 января в Воронеже завершился спецпроект «Зимний уикенд», в котором команда фестиваля «Маршак» объединила спектакли о зиме, Рождестве и чудесах. В столицу Черноземья приезжали на гастроли артисты из Москвы и Красноярска и дали девять представлений. События «Зимнего уикенда» посетили 3 000 человек.

Как найти Вифлеем Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 и 6 января «Таратумб» показал воронежцам историю Ольги Шайдуллиной и Антона Калипанова о поиске Рождества - «Как найти Вифлеем». Музыкальная постановка, объединившая живой план и разные виды кукол (планшетные, штоковые, маппеты и марионетки), погрузила зрителей в особую атмосферу рождественского чуда. А после спектакля юные зрители получили в подарок звездочки-пуговки.

Как найти Вифлеем Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

13 и 14 января Красноярский ТЮЗ отправил воронежцев в царство Снежной королевы. Режиссер Роман Феодори обратился к оригинальной версии андерсеновской сказки, отличающейся от привычной с детства советской редакции, в ней присутствуют христианские мотивы, ангелы и тролли. Зрителей поразила стильная сценография, где в реку превращается целлофан, а мотоцикл - в оленя.

Снежная королева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Завершился «Зимний уикенд» 15 января показами спектакля Елены Польди «Мандариновый ангел». Артисты «Антикварного цирка» покорили зрителей волшебными трюками. Озорные мандариновые ангелы летали на люстре, отбивали чечетку на лыжах, жонглировали посудой и катались на трехэтажном моноколесе. А закончили представление в фойе, где научили детвору наряжать мандаринами елку и звонить в колокольчики.

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Принято считать, что зимой люди «впадают в спячку», как медведи. Однако в это время года люди очень активны. Дети точно такие же, как летом, осенью и весной: жадные до впечатлений, желающие смеяться и радоваться. Команда фестиваля «Маршак» понимает, что кто-то должен брать на себя миссию сделать все необходимое, чтобы у детей было детство, чтобы они радовались жизни, смотрели спектакли, ходили на цирковые представления, смеялись на мастер-классах, - считает Дежурный по фестивалю Камиль Тукаев.

Количество зрителей, посетивших «Зимний уикенд», это подтвердило.