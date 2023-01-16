Артисты «Антикварного цирка» научили воронежскую детвору танцевать на лыжах и наряжать мандаринами елку

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Совершенно волшебным спектаклем закончился спецпроект Маршакфеста «Зимний уикэнд». «Антикварный цирк» показал воронежцам постановку «Мандариновый ангел». Он про Новый год, чудеса и сказочные превращения. Здесь идет снег вперемешку с конфетти, летают ангелы, а из дымохода спускается Дед Мороз.

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Впрочем, постановщики просят не объяснять словами их действия: каждый должен увидеть в шоу что-то свое, они лишь хотят будить фантазию, дарить атмосферу и радостное настроение!

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

И это им удается! Без слов! В мультижанровом представлении искусно меняются все цирковые направления: артисты бьют степ на лыжах, жонглируют мандаринами и огромными мячами, танцуют, летают, играют на колокольчиках, крутятся в рейнском колесе, исполняют эквилибр на трехэтажном моноцикле и завораживают движением стеклянных шариков. Трюки динамично сменяют друг друга. С помощью них артисты и рассказывают эту волшебную зимнюю историю, доказывая, что артист не механизм, а художник.

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Мы хотим подарить зрителям чудо. И разбудить во взрослых детей. У ребенка есть природный дар - удивляться. У взрослых он затухает. А нам сейчас очень не хватает умения радоваться. Если мы поможем сохранить детскую эмоциональность и непосредственность - это здорово. И, конечно, самое ценное, когда после представления дети выражают восторги, потому что они не могут притворяться, и мы точно уверены, что это на 100 процентов правда, - отметила артистка Инга Лозовая.

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А еще «Антикварный цирк» оставил волшебное послевкусие, продлив ощущение чудес после спектакля интерактивом в фойе. Юные зрители азартно кидали мандарины на елку, танцевали на лыжах и играли на колокольчиках. Это здорово, когда чудо со сцены спускается в зал!

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мандариновый ангел Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ