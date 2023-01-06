Воронежцам показали рождественскую кукольную историю

Как найти Вифлеем Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два дня настоящей рождественской историей порадовал воронежцев «Таратумб». Устроители творческого объединения привезли в столицу Черноземья волшебный спектакль «Как найти Вифлеем». Чудеса существуют и сейчас, уверены создатели постановки Ольга Шайдуллина и Антон Калипанов. В рождественскую ночь на Патриарших прудах маленькая девочка Катя, услышавшая историю о рождении божественного младенца, решает отправиться на его поиски и находит древний Вифлеем в центре Москвы. В путешествии по узнаваемым местам столицы ей встречаются и волхвы, и пастухи, и дедушка Симеон, и даже булгаковский Кот, который не смог помешать этой волшебной встрече.

Как найти Вифлеем Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Это чудесный спектакль с множеством кукол разных видов и потрясающим музыкальным сопровождением историю рождественской ночи рассказывает увлекательно и современно, что и маленькие, и большие зрители не могут отвести взгляд от сцены.

Как найти Вифлеем Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Дети и взрослые видят свое в этом спектакле. Для нас важен путь: у нас он основан на детской преданной вере, что все возможно. Девочка доходит в Москве до своего Вифлеема, несмотря на преграды - из-за светлой уверенности, что это необходимо сделать. Нам каждому важно сохранить для себя путь в Вифлеем, - говорят создатели постановки Ольга Шайдуллина и Антон Калипанов. - У нас уже 101-й спектакль. Многие смотрели его несколько раз, и им кажется, что он изменился. Но за пять лет мы форму не меняли, меняется время, и поэтому постановка становится более пронзительной.

Чтобы расставить точки в спектакле, режиссеры пригласили для консультации экскурсовода по центру Москвы. На трех планах работают разные куклы: большие планшетные, вертепные маленькие на штоках, марионетки, перчаточные. Девочка встречает среди ночи не случайных персонажей.

Как найти Вифлеем Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Мы подумали, кто может работать ночью: водитель машины, чистящей каток на Патриарших, круглосуточно продают цветы - поэтому есть у нас цветочница, у летчиков есть ночные рейсы. А потом в какой-то момент меняется пространство-время, ведь они не линейны, когда рождается чудо, они меняются, - и появляется старик Симеон, булгаковский Кот, творящий в филармонии Чайковский, овечки, волхвы. Нам интересно было пофантазировать на тему Рождества в представлении этой девочки, ведь оно у каждого свое, - объясняют идею спектакля авторы. - Нам важно было сохранить ламповость постановки, поэтому в ней звучит не оркестр, а создают атмосферу гитара и немного расстроенный рояль.

Этот спектакль не только про рождество, но и про отношения взрослых и детей, и это особенно понимают зрители-родители.

Как найти Вифлеем Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, спектакль показали в рамках проекта «Зимний уик-энд» театрального фестиваля «Маршак». Как отметил руководитель форума Илья Скрипников, организаторы хотели представить подборку именно зимних постановок, которые не смогли привезти в даты проведения Маршакфеста. И начинание оказалось успешным. 13-15 января в Воронеже выступят со своими спектаклями Красноярский ТЮЗ и «Антикварный цирк».