Олень на мотоцикле, целлофановая река и разбитое зеркало: воронежцам показали необычную «Снежную Королеву»

Снежная Королева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два дня воронежской детворе показывали сказку «Снежная Королева» Красноярского ТЮЗа.

С этой сказкой Андерсена с детства знаком каждый. Сотни интерпретаций в кино, театре, мультипликации. Казалось бы, чем тут можно удивить. Но режиссеру и худруку театра Роману Феодори это удалось. Недаром постановку в 2014 четырежды номинировали на «Золотую маску», кроме того, спектакль завоевал Гран-при XI Всероссийского фестиваля «Арлекин».

Снежки из целлофана Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Снежная Королева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Это очень зрелищная история с одновременно лаконичной (здесь нет масштабных декораций), но стильной сценографией. Обыденные вещи в руках постановщиков приобрели вау-эффект. Здесь огромное полотно целлофана натурально превращается в реку, зеркало разбивается на сотни осколков огромными конфетти, Снежная королева взмывает в воздух, а мотоцикл «работает» Оленем. К тому же спектакль поставлен по оригинальному тексту Андерсена, а не по редакции, к которой мы привыкли в советском детстве: история происходит накануне Рождества, когда все ждут появления Христа, в сказке возникают тролли и ангелы.

Тролли и разбивающееся зеркало Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Когда мы собрались на репетиции и стали читать текст Андерсена, все очень удивились, откуда там взялись тролли, ангелы. Очень интересным нам показалось и решение оленя, - признался исполнитель роли Кая Александр Князь. - Что касается моего героя, мне понятно, почему из всех мальчишек Снежная Королева украла именно Кая! Потому что именно у него было самое горячее сердце! И ей важно было остудить его огонь.

Снежная Королева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Олень-мотоцикл Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Герда в спектакле тоже не нежная девочка в привычном представлении.

- Она - не ванильная, а такой маленький, но воин! Действительно, чтобы пройти столько испытаний, требуется много сил, - уверена актриса Татьяна Скрябина, играющая роль Герды. - В нашей интерпретации есть место дурачеству, приходится много бегать, решать много задач - наш спектакль эмоционально плотный и сложный технически.

Снежная Королева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Снежная Королева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Безусловно, атмосферу задает и волшебная музыка Евгении Терехиной. И именно она во многом рисует образ Снежной Королевы. В спектакле она проявляется в нескольких ипостасях.

Снежная Королева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Снежная Королева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Собственно в физическом обличье я появляюсь на последних минутах спектакля. А по ходу постановки вы ощущаете присутствие Снежной Королевы лишь через ее «дыхание», «мановение рук», потом в качестве стихии - тревожной музыки, - говорит исполнительница роли Снежной Королевы Елена Кайзер. - В моем представлении, она не просто воплощение зла. В первую очередь, это неземное воплощение красоты и манкости - притягательная сущность, которой невозможно противостоять.

Снежная Королева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Снежная Королева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Снежная Королева» стала второй постановкой в программе спецпроекта «Зимний уикэнд» фестиваля «Маршак». 15 января он завершается спектаклем «Мандариновый ангел» Антикварного цирка (Москва). Спецпроект объединил постановки о зиме и Рождестве