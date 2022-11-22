Судья, отправившая в тюрьму похитителей мэра Воронежа, обжаловала решение о своей отставке

Наталья Ильченко. Фото: из архива «КП»

Бывшая судья Советского районного суда Наталья Ильченко обжаловала решение о своем привлечении к дисциплинарной ответственности. Информация об этом появилась на сайте Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС).

14 сентября на заседании квалификационной коллегии судей Воронежской области решили не только прекратить полномочий Наталью Ильченко, но и лишить ее пятого квалификационного класса. Ранее появлялась информация о том, что Наталья Вячеславовна сама приняла решение об отставке. Сама судья тогда не подтвердила эти слухи, но и не опровергла. Судя по разговору, в тот момент Наталья Ильченко была в подавленном эмоциональном состоянии.

Напомним, эта судья известна принятием решений по нескольким громким уголовным делам. Главное – конечно, похищение мэра Воронежа Вадима Кстенина, когда он еще возглавлял региональное управление ЖКХ и энергетики – в 2015 году. Трое ингушей – Руслан, Алихан и Магомед Котиевы тогда требовали за крупного чиновника выкуп в 5 миллионов рублей. Однако их сумели обезвредить. В итоге Руслан Котиев получил восемь лет колонии строгого режима. Его подельники Алихан и Магомед тогда отправились туда же на 5,5 лет каждый.

Также Наталья Ильченко приговорила к двум годам колонии экс-начальника цеха Воронежского мехзавода. Его признали виновным в использовании при производстве газогенераторов 57 двигателей для тяжелых ракет «Протон» не того припоя, который был нужен. Из-за этого пришлось делать демонтаж 57 входящих в состав двигателей газогенераторов (брак в итоге обнаружили в 24-х). Собрать их снова оказалось невозможно, пришлось их все сдавать в утиль. Ущерб государству составил 111,8 млн. рублей.

Был у Ильченко также неоднозначный приговор по уголовному делу бывшего главы воронежского отделения Госавтодонадзора Жозефа Еркнапешяна. Его подозревали в организации организованной преступной группы из 11 человек, которая занималась поборами с водителей грузовиков на пунктах весового контроля. Обвинение просило сроки от 6 до 16 лет. Однако в итоге Еркнапешян получил штраф в 50 тысяч рублей. А его подельников либо оправдали, либо дали им условный срок. Приговор был обжалован. В Воронежском областном суде, рассмотрев апелляцию, его отменили.