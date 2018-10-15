В скандале на 111 млн. с дорогим припоем «крайним» стал замначальника цеха Воронежского мехзавода

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-15T17:40:16+03:00

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В понедельник, 15 октября, прошло судебное заседание по громкому делу о дорогом припое, поставленному на ракетные двигатели вместо дешевого. Из-за этого пришлось делать демонтаж 57 входящих в его состав газогенераторов (брак в итоге обнаружили в 24-х). Собрать их снова невозможно, пришлось все это хозяйство сдавать в утиль. Ущерб государству составил 111,8 млн. рублей.

- В это время проходило сокращение штата, - рассказал проходящий обвиняемым по делу заместитель начальника цеха Воронежского механического завода. – Многих увольняли по соглашению сторон – при этом выплачивали по три среднемесячных зарплаты. Так сложилось, что одна из кладовщиц находилась на длительном больничном. А другая в конце феврале – начале марта 2015 года как раз решила уволиться. Я, в то время работавший начальником цеха, не согласился – кладовой, получалось, некому было заниматься. Потом изменил свое решение. За кладовую временно согласилась отвечать начальник планово-диспетчерского бюро – непосредственная начальница кладовщиц. В итоге заявление об увольнении удовлетворили.

В июне 2015 года с больничного вышла вторая кладовщица. И вскоре начальник планово-диспетчерского бюро сообщила мне о недостаче почти 300 граммов припоя с содержанием драгметалла – палладия, что составляло почти половину всего, что было на складе. Сказал – что есть два пути, либо сообщать о ЧП в полицию, либо списать пропажу.

Вскоре мы втроем начальником планово-диспетчерского бюро и старшим мастером решили списать припой якобы как израсходованный во время опытно-экспериментальных работ. Причем старший мастер сначала отказался это делать. Но вскоре сообщил мне, что все-таки подписал соответствующий акт.

В то время я не мог предположить, что припой с драгметаллом использовали вместо обычного (тем более что переизбытка последнего не обнаружили), склонялся к тому, что его попросту украли. При этом испытания двигателей, выпускающихся в этот период, завершались успешно.

В итоге бывший начальник цеха своей вины в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, что подпадает под часть 3 статьи 285 УК РФ, не признал. Именно по ней руководителю предъявили обвинение. А санкции по 285-й жесткие – до десяти лет лишения свободы. По мнению бывшего начальника цеха, он проявил халатность, не более того. В заключение своего рассказа подсудимый попросил по возможности не карать его строго.

Представитель потерпевшей стороны, то есть, механического завода, не настаивал на реальном лишении свободы своего проштрафившегося работника. Судья Наталья Ильченко объявила о том, что приговор будет вынесен на этой неделе.