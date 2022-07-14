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Общество14 июля 2022 15:43

В Воронеже экс-глава регионального Госавтодорнадзора Жозеф Еркнапешян оспорит приговор по делу о взятках в кассационном суде

Первое заседание намечено на август
Алексей СЕРГУНИН

В Первый кассационный суд поступила жалоба на приговор одного из фигурантов дела о коррупции в региональном Госавтодорнадзоре Жозефа Еркнапешяна. Об этом сообщается на сайте суда.

Как уточнил в интервью «КП» адвокат Жозефа Жораевича Евгений Тюнин, первое заседание намечено на август.

Напомним, что Советский райсуд Воронежа оправдал 11 фигурантов дела о взятках в Госавтодорнадзоре. Сейчас, после отмены приговора Воронежским областным судом, дело вновь передано на рассмотрение в Советский районный суд Воронежа. Причем, ожидается, что на повторное рассмотрение дела уйдет несколько лет.