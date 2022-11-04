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НовостиЗвезды4 ноября 2022 17:45

В Воронеже снова перенесли концерт Егора Крида

На неопределенную дату
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 ноября в Воронеже должен был пройти концерт Егора Крида. Но он не состоялся. Организаторы представления сообщили, что выступление артиста переносится. Дату, правда, не определили.

Напомним, это не первый срыв концерта Крида. Ранее он планировался 19 февраля 2022, но был перенесен на 4 ноября, теперь вот снова...

Как писал сайт vrn.kp.ru, Воронеж накрыла волна отмен-переносов гастролей звезд. Стас Михайлов в шестой раз перенес свое выступление, Киркоров тоже не приехал...