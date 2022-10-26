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Звезды26 октября 2022 10:11

Филипп Киркоров не приедет в Воронеж

Концерт перенесли на следующий год
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Это было бы смешно. Если бы не было так грустно. Очередные изменения в воронежской гастрольной афише. На этот раз сорвался концерт Филиппа Киркорова. Король эстрады собирался выступить в столице Черноземья 26 октября. Но нет! Концерт переносят. Сразу на следующий год. На февраль...

Напомним, это ...надцатый перенос гастрольных мероприятий в Воронеже. Все уже привыкли.

Ранее мы писали об изменениях в программе Маршакфеста, шестом переносе концерта Стаса Михайлова и изменениях в расписании других мероприятий