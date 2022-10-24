В Воронеже на фестивале «Маршак» отменили несколько спектаклей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фестиваль «Маршак» объявил об изменениях в программе. Отменили показы спектакля «Квадрат» «Плохого театра» (5 и 6 ноября в 19.00), которые должны были стать afterparty форума. Также отменили спектакль «Перья» Упсала-Цирка (показы должны были пройти 3 ноября в 14.00 и 18.00).

Не состоятся показы спектакля «Полюс Амундсена» Большого театра кукол. Но вместо этой постановки труппа покажет спектакль «Лев и Птичка» Владислава Тутака - показы пройдут в те же даты - 31 октября в 14.00 и 16.00. Билеты на «Полюс Амундсена» действительны на «Лев и Птичка».

Не покажут спектакль «Вафельное сердце» театра «Кукольный формат». Его заменили постановкой «Гадкий утенок» театра кукол «Бродячая собачка», поставленной датским режиссером Жаком Матиссеном. Зрители с билетами на «Вафельное сердце» 4 ноября в 14.00 смогут посетить показ «Гадкого утенка» 4 ноября в 16.00. Те, у кого билеты на 4 ноября в 18.00, смогут посмотреть спектакль в то же время. Также добавили дополнительный показ спектакля «Гадкий утенок» - 4 ноября в 11.00.

Оформить возвраты билетов можно по месту их приобретения - до даты выхода спектакля.

В программу Маршакфеста добавили показы спектаклей: «Винни-Пух» Социально-Художественного Театра - 30 октября в 19.00, «Беглецы» Театра Романа Виктюка - 4 ноября в 18.00, «Маленькая любимая машинка» Театра Орнана Брайера - 6 ноября в 15.00.