В Воронеже перенесли еще три концерта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже продолжается волна отмен и переносов гастрольных мероприятий. Подоспела очередная серия.

Концерт Mary Gu, планируемый 30 октября в Aura, переносят. Только дата пока неизвестна.

Выступление Вани Усовича, который собирался приехать 27 ноября в ВКЗ, переносится на следующий год - на февраль.

А концерт Олега Погудина, запланированный на 14 ноября в театре оперы и балета, - на марта 2023 года.

Ранее мы писали об изменениях в программе Маршакфеста, шестом переносе концерта Стаса Михайлова и изменениях в расписании других мероприятий