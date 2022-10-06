В Воронеже отменили спектакль и еще пять представлений перенесли

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
В Воронеже продолжается череда отмен и переносов гастрольных мероприятий.
Перенесли:
спектакль «Забавный случай», планируемый 6 октября в Доме актера,
представление «ANDRO. Вечерний концерт», планируемое 7 октября в PALAZZO,
выступление StandUp. Celebrity, заявленное на 9 октября в клубе Aura,
концерт MARKUL (уже трижды переносили ранее), который должен был быть 14 октября в клубе Aura,
концерт МОТа, планируемый сначала 15, а потом 16 октября в клубе AURA,
концерт U.D.O, который был заявлен на 16 октября (а до этого переносился пять раз),
Отменили cпектакль-караоке «Гуляй, шальная», который дважды переносили, в последний раз на 29 ноября.
Напомним, месяц назад губернатор Александр Гусев сообщил, что в связи с мобилизацией и коронавирусом в регионе отменяются культурно-массовые мероприятия. Мы уже писали об отменах других мероприятий и о шестом переносе концерта Стаса Михайлова