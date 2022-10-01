Концерт Стаса Михайлова в Воронеже перенесли в шестой раз

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Концерт Стаса Михайлова, который воронежцы ждали три года, снова не состоится. Организаторы предупредили о новом переносе - уже пятом по счету. Первоначально выступление артиста планировалось 23 марта 2020 года, но объявили карантин по короновирусу - и его перенесли на 10 июня 2020-го. Потом - на 6 декабря 2020-го, затем - на 6 ноября 2021-го, потом - на 27 марта 2022-го, затем - на 1 октября 2022-го. Теперь, планируют, что концерт состоится 11 марта 2023 года. Время и место проведения остаются прежними.

- Мы все сейчас переживаем непростые времена. На концертах я всегда стараюсь дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством. Но сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому мы с командой приняли непростое, но верное решение - перенесли запланированный на 1 октября концерт на 11 марта 2023 года, - отметил певец в обращении к зрителям в соцсетях. - Надеемся вы отнесетесь с пониманием к данному решению. Время развлечений еще впереди, и мы обязательно вернемся к нашему привычному формату концертов.