Бывшему генеральному директору «Воронежгорэлектросети» Руслану Кочетову ужесточили приговор

Руслан Кочетов все же окажется за колючей проволокой, пусть и ненадолго. Фото: из архива «КП»

В Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию прокуратуры на приговор бывшему генеральному директору «Воронежгорэлектросети» Руслану Кочетову. Напомним, его приговорили к году колонии-поселения. Решение приняли в Центральном районном суде. Однако, учитывая время, которое Кочетов пробыл в заключении во время следствия, его, по сути, отпустили на свободу.

Прокуратуру такое решение служителей Фемиды не устроило. В Воронежском областном суде апелляцию надзорного ведомства сочли обоснованной. И приговорили Руслана Кочетова к двум годам колонии-поселения. Фактически же он проведет там около года.

Напомним, экс-управленца признали виновным в превышении должностных полномочий. В суде признали, что действия Кочетова способствовали обесцениванию активов «Воронежгоэлектросети» для ее будущей приватизации заинтересованными бизнесменами.

В то же время за договоры с фиктивными компаниями более чем на 500 миллионов рублей (по сорвавшемуся плану предприятие планировали с их помощью обанкротить и продать за бесценок) Кочетов не ответил. За них уже сидят его предшественник на посту гендиректора «Воронежгоэлектросети» Александр Гаврилин (он отправился в колонию на три года). А также заместитель гендиректора по правовым вопросам Денис Сапелкин. Он пробудет в колонии год. Суд над замом по финансовым вопросам Марией Аркатовой еще не состоялся.