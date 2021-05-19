Руководителю «Воронежской горэлектросети» ужесточили наказание

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Прокуратура Воронежской области добилась пересмотра наказания для 32-летнего бывшего замруководителя МУП «Воронежская горэлектросеть» по правовым вопросам Дениса Сапелкина. Ранее центральный райсуд признал его виновным в совершении коррупционных преступлений и осудил его условно, при том, что гособвинитель прокуратуры требовал реального срока.

Прокуратура области обжаловала приговор. 19 мая 2021 года судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда удовлетворила апелляционное представление и изменила приговор Центрального районного суда. Виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, Денис Сапелкин осужден по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Совестно со другими бывшими руководителями предприятия он преднамеренно способствовал формированию кредиторской задолженности МУП «ВГЭС» на сумму свыше 520 млн рублей, что повлекло значительное снижение стоимости его активов при реорганизации.

Кроме того, суд установил вину Сапелкина в незаконном получении права на денежные средства в размере более 71 млн рублей, принадлежащих АО «ВГЭС».