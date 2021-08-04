Воронежский облсуд оставил в силе приговор экс-главе горэлектросети за мошенничество на полмиллиарда

Бывшему генеральному директору МУП «Воронежская горэлектросеть» не удалось добиться изменения решения Центрального районного суда. 2 марта 50-летний Александр Гаврилин взят под стражу - его приговорили к 3 годам колонии общего режима.

Приговор пытались смягчить. Но 4 августа в Воронежском областном суде сообщили «КП-Воронеж», что первоначальное решение оставили в силе.

Управленца, напомним, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 1 ст. 285 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

- Приговором суда он признан виновным в преднамеренном создании, совместно с иными бывшими руководителями предприятия, кредиторской задолженности МУП «ВГЭС» на сумму свыше 520 млн рублей, что повлекло значительное снижение стоимости его активов при реорганизации, существенное нарушение прав и законных интересов администрации Воронежа как учредителя данного предприятия, - отмечали в прокуратуре.

По версии следствия, Гаврилин незаконно получил более 71 млн рублей, принадлежащих предприятию, преобразованному в АО «ВГЭС».

Ранее, 17 февраля, в Центральном районном суде вынесли приговор 32-летнему Денису Сапелкину, бывшему заместителю генерального директора по правовым вопросам МУП «Воронежская горэлектросеть». Позже это наказание ужесточили.

По этому делу также проходит 46-летний Руслан Кочетов, а также 48-летняя заместитель директора по финансовым вопросам Мария Аркатова.

Аркатова (как и Сапелкин) ответит перед судом по двум статьям УК: за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. А Кочетов, задержание которого перед якобы отъездом на отдых наделало столько шума, – только по первой из статей.