Бывшему гендиректору «Воронежской горэлектросети» Руслану Кочетову смягчили обвинение

У Руслана Кочетова есть хорошие шансы получить условный срок. Фото: из архива «КП»

В Центральный районный суд поступили уголовные дела четырех бывших руководителей «Воронежской горэлектросети». Их не объединят в единый процесс, а будут рассматривать каждое по отдельности.

Как следует из картотеки суда, самое мягкое обвинение теперь предъявляют экс-депутату городской Думы Руслану Кочетову. Теперь его обвиняют только по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». И в вину вменяют, что в период с августа 2018-го по февраль 2019 года он создал благоприятные условия для формирования штрафных санкций по основному долгу в размере более 68 млн рублей.

По гораздо более серьезной статье придется отвечать трем другим бывшим топ-менеджерам «Воронежской горэлектросети» - экс-гендиректору Александра Гаврилина и его заместителей по финансовым и правовым вопросам Марию Аркатову и Дениса Сапелкина. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» (до десяти лет лишения свободы) за махинации с активами предприятия, которые привели к образованию кредиторской задолженности в 590 миллионов рублей. Деньги по решению арбитражного суда должны были взыскать с предприятия, вот только аферисты не успели их снять.

По данным ряда источников, махинации имели своей целью не только многомиллионный вывод денег, но и передачу стратегически важного для города предприятия под контроль еще одного бывшего депутата гордумы, а также известного в Воронеже бизнесмена. Оба, кстати, когда мошенничество обнаружили, пустились в бега за границу.

Напомним, что скандал с аферой в «Воронежской горэлектросети»стал, так сказать, достоянием широкой общественности после задержания Руслана Кочетова в начале февраля 2019 года. Тогда еще депутату гордумы не дали выехать за границу якобы на отдых. Причем жена Кочетова Юлия возмущалась в соцсети о том, что во время ареста мужа суровые дяди в балаклавах сильно напугали детей.

В итоге же все фигуранты дела (одни раньше, другие позже) оказались под домашним арестом. Только вот Кочетову при максимальном сроке по его статье до четырех лет лишения свободы вполне реально светит условный срок. А Гаврилину, Аркатовой и Сапелкину вполне реальный - до 10 лет.

Что же касается «Воронежской горэлектросети», то ее в ноябре 2019 года продали «МРСК Центру» - «Воронежэнерго» за 1,5 миллиарда рублей.