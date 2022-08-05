Бывшего гендиректора «Воронежгоэлектросети» Руслана Кочетова приговорили к году колонии-поселения

Руслан Кочетов после всех своих злоключений все же остался на свободе. Фото: из архива «КП»

В Центральном районном суде вынесли приговор бывшему гендиректору «Воронежгоэлектросети» Руслану Кочетову. Экс-управленца признали виновным в превышении должностных полномочий. В суде признали, что действия Кочетова способствовали обесцениванию активов «Воронежгоэлектросети» для ее будущей приватизации заинтересованными бизнесменами.

В то же время за договоры с фиктивными компаниями более чем на 500 миллионов рублей (по сорвавшемуся плану предприятие планировали с их помощью обанкротить и продать за бесценок) Кочетов не ответит. За них уже сидят его предшественник на посту гендиректора «Воронежгоэлектросети» Александр Гаврилин (он отправился в колонию на три года). А также заместитель гендиректора по правовым вопросам Денис Сапелкин. Он пробудет в колонии год. А суд над замом по финансовым вопросам Марией Аркатовой еще не состоялся.

Что же касается Руслана Кочетова, то суд посчитал, что он заслуживает года в колонии-поселении. Однако, учитывая уже отбытый экс-гендиректором срок во время следствия, он остался на свободе. Вероятно, Кочетов что-то об этом знал, так как перед вынесением приговора выглядел вполне жизнерадостным.