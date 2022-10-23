В мэрии Воронежа ответили на самые важные вопросы по подвалам и укрытиям

Одно из бомбоубежищ в Мариуполе. Надеемся, что до Воронежа военные действия все же не дойдут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мэрии Воронежа разъяснили ситуацию с текущим состоянием дел с подвалами и бомбоубежищами. Продолжаются регулярные обстрелы со стороны Украины соседней Белгородской области. И воронежцы не могут не беспокоиться, что делать, если дальнобойная артиллерия Незалежной будет доставать и до Воронежа.

В городской администрации пояснили, что общую сводную информацию об количестве и месте укрытий не раскрывают из соображений безопасности. адресами убежищ. В то же время их адреса уже появились на многих многоэтажках, в частности, на Московском проспекте, улицах Коренцова, 25 января, Шишкова, 9 Января и Владимира Невского. В объявлениях сообщают, что ключи от укрытий можно взять в офисах управляющих компаний. А те воронежцы, у кого такая информация не появилась, могут запросить ее в управе своего района.

Также в мэрии отметили, что все подвалы должны быть закрыты на замок. Один комплект ключей хранится в объединенной диспетчерской службе или в организации по обслуживанию жилищного фонда. А второй должен быть у жителей близлежащей к входу в подвал квартиры (о чем обязаны проинформировать в соответствующем объявлении).

Если требование о передаче комплекта ключей в ближайшую квартиру не выполняют, можно обратиться в надзорный орган для принятия мер к управляющей организации.

Также в городской администрации сообщили, что обслуживающим жилье организациям не давали отдельных поручений о подготовке всех подвалов для использования их в качестве укрытий. Такую работу можно сделать только в тех из них, которые для этих целей подходят. При этом содержание всех подвальных помещений – зона ответственности УК или ТСЖ.

Напомним, на заседании регионального оперштаба, состоявшегося вскоре после введения в Воронежской области режима среднего уровня реагирования, отметили, что обстановка у нас нормальная, вполне управляемая. И дополнительных мер безопасности пока вводить нет необходимости. Ранее в городской администрации на всякий случай опубликовали памятку, как вести себя во время обстрела. Дай Бог, чтобы она не пригодилась.