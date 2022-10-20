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Общество20 октября 2022 15:54

Воронежский губернатор озвучил первые решения оперштаба области в связи с введением среднего уровня реагирования

Обстановка в регионе спокойная и управляемая, отметил Александр Гусев
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта правительства Воронежской области

Фото с сайта правительства Воронежской области

Фото: Предоставлено

В четверг, 20 октября, в Воронеже прошло первое заседание оперативного штаба, созданного для координации безопасности в связи с введением в нашем регионе средний уровень реагирования. Напомним, соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.

На заседании губернатор области Александр Гусев озвучил несколько принятых штабом решений.

Так, в полномочиях штаба будет находиться координация всех ключевых структур безопасности — антитеррористической комиссии, комиссии по ЧС, призывной комиссии и других.

Максимально повышается персональная ответственность чиновников за исполнение решений штаба. Все поручения главы региона обязательны для исполнения должностными лицами.

- Обстановка на территории области управляемая, без угроз и рисков для населения. На штабе мы рассмотрели ряд мер по усилению охраны общественного порядка и охраны ключевых объектов инфраструктуры. Других решений нам принимать сейчас не требуется. Никаких дополнительных ограничений вводить пока не будем, - отметил Александр Гусев.

Он также поручил контролировать активную и правильную работу с семьями мобилизованных и участников СВО.