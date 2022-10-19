Указ касается приграничных регионов Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент Владимир Путин ввел в Воронежской области средний уровень реагирования в среду, 19 октября. Соответствующий указ касается и других регионов, граничащих с Украиной или присоединенными территориями: Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей.

Это означает, что региональные власти должны усилить охрану общественного порядка, охрану военных объектов и объектов жизнеобеспечения. Ввести особой режим для объектов транспорта, коммуникации и связи, энергетики. Кроме того, в указе говорится о временном переселении жителей в безопасные районы, особом режиме въезда и выезда, досмотре транспорта. Соответствующие решения при необходимости будут принимать губернаторы. Документ вступает в силу с момента опубликования.

В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов глава государства ввел повышенный уровень готовности. В других субъектах – базовый. Кроме того, военное положение установили в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.