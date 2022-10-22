В Воронеже на подъездах домов расклеили объявления с адресами укрытий

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В пятницу, 21 октября, по подъездам воронежских жилых домов начали расклеивать объявления с адресами убежищ. Они появились на многих многоэтажках, в том числе на Московском проспекте, улицах Коренцова, 25 января, Шишкова, 9 Января и Владимира Невского. В объявлениях отмечается, что ключи от укрытий можно взять в офисах управляющих компаний.

Как отмечают в мэрии, работа по уборке подвалов (которые и являются укрытиями для горожан вместе с подземными паркингами) – то есть забота об их текущем содержании - является постоянной для УК. И инвентаризация подвальных помещений и закрепление их в качестве укрытий за горожанами была плановой.

На заседании областного оперштаба, созданного для координации безопасности в связи с введением в нашем регионе среднего уровня реагирования, отметили, что обстановка на территории области управляемая, без угроз и рисков для населения.

В начале октября, воронежцам показали, как вести себя во время обстрела