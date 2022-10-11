Воронежцам показали, как вести себя во время обстрела

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11 октября мэрия Воронежа опубликовала на своем сайте памятку о порядке действий в случае обстрелов.

Если жители находят в этот момент в здании, необходимо спуститься в подвал или паркинг.

Если подвал в доме отсутствует, надо зайти в комнату с несущими стенами, сесть на пол у бетонной стены, подальше от окна. Или зайти в ванную – это самое безопасное место в квартире.

Если вы находитесь на улице, зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Если до этих объектов далеко, найдите вокруг себя ближайшее углубление или выступ. В укрытии нужно быть до тех пор, пока обстрел не прекратится.

Если вы на улице услышали свист снарядов, немедленно нужно упасть на землю и прикрыть голову руками.

Если вас застигла тревога в машине или общественном транспорте, нужно ползком переместиться от транспорта. Когда взрывы прекратятся, бегите в укрытие.

После окончания обстрела не спешите покидать укрытие. На улице внимательно смотрите под ноги, обходите не разорвавшиеся снаряды, не поднимайте их и посторонние предметы.

Не паникуйте и держите при себе детей.