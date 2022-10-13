В Воронежский областной суд поступили жалобы на приговор депутату гордумы Сергею Кудрявцеву

ДК Кирова после провала аферы Кудрявцева вернули в госсобственность, но его по-прежнему никто не хочет приводить в порядок. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В среду, 12 октября, в Воронежский областной суд поступила апелляция прокуратуры и жалоба защиты на приговор депутату городской Думы Сергею Кудрявцеву. Дату их рассмотрения еще не назначили. А вот судья, которому это поручили, уже известна. Это Светлана Леденева.

Напомним, в апреле 2017 года Сергей Кудрявцев решил всего за 2,5% от кадастровой стоимости приобрести здание бывшего ДК Кирова. От лица ООО «Альянс ВК» он предоставил в региональный департамент имущественных и земельных отношений соответствующие документы. При этом депутат умолчал о том, что на участке ДК есть бомбоубежище, относящееся к федеральной собственности. В результате договор купли-продажи был заключен. Однако аферу раскрыли, депутата задержали, около месяца ему пришлось провести в СИЗО, потом его отправили под домашний арест.

В результате ДК вернули в госсобственность. А Сергея Кудрявцева приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Кроме того, его обязали выплатить штраф в 1 миллион рублей. При этом в суде учли содействие Кудрявцева в расследовании его преступления, а также то, что у него и его близких родственников обнаружили хронические заболевания.

Приговор не устроил представителей прокуратуры, которые требовали для депутата реальные пять лет лишения свободы. Не понравился вердикт и защите Кудрявцева. Теперь их спор разрешат в новой судебной инстанции.