Судья, отправившая в тюрьму похитителей мэра Воронежа, может уйти в отставку

Наталья Ильченко. Фото: из архива «КП»

В повестке дня заседания квалификационной коллегии судей Воронежской области на среду, 14 сентября, значится вопрос о прекращении полномочий судьи Советского районного суда Натальи Ильченко. В сообщении указано, что Наталья Вячеславовна собирается уходить в отставку с 10 ноября.

Сама Наталья Ильченко не подтвердила, но и не опровергла информацию о своем уходе:

- Пишут о моей отставке? Пусть пишут. Последние сообщения СМИ отбили у меня всякое желание с ними общаться. Прошу меня больше не беспокоить.

Наталья Ильченко пришла на работу в суд из органов прокуратуры. Она вынесла ряд резонансных приговоров. Наталья Вячеславовна отправила на восемь лет в колонию строгого режима Руслана Котиева за организацию похищения нынешнего мэра Вадима Кстенина. По 5,5 лет тогда получили его подельники Алихан и Магомед Котиев. Также она приговорила к двум годам колонии экс-начальника цеха Воронежского мехзавода. Его признали виновным в использовании при производстве газогенераторов 57 двигателей для тяжёлых ракет «Протон» не того припоя, который был нужен. Из-за этого пришлось делать демонтаж 57 входящих в состав двигателей газогенераторов (брак в итоге обнаружили в 24-х). Собрать их снова невозможно, пришлось все это хозяйство сдавать в утиль. Ущерб государству составил 111,8 млн. рублей.

Был также неоднозначный приговор по уголовному делу бывшего главы воронежского отделения Госавтодонадзора Жозефа Еркнапешяна. Его подозревали в организации организованной преступной группы из 11 человек, которая занималась поборами с водителей грузовиков на пунктах весового контроля. Обвинение просило сроки от 6 до 16 лет. Однако в итоге Еркнапешян получил штраф в 50 тысяч рублей. А его подельников либо оправдали, либо дали им условный срок. Приговор был обжалован. В Воронежском областном суде, рассмотрев апелляцию, его отменили.