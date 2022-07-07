В Коминтерновском районе Воронежа произошла третья коммунальная авария за неделю

Управа района организовала подвоз технической и питьевой воды Фото: Мария ЛЕНЦ

В Коминтерновском районе очередная коммунальная авария. Без воды остались жители девяти домов на улице Генерала Лизюкова и двух на Хользунова в четверг, 7 июля. На месте работают специалисты «РВК-Воронеж».

Авария произошла на водопроводной линии диаметром 400 мм. Работы по устранению утечки ведутся на Генерала Люзюкова,93.

- Это стальной водопровод. Сейчас ведутся земляные работы - на глубине 2,5 метра. К ним привлечена вся необходимая спецтехника, в том числе экскаватор, автомобиль техпомощи и откачивающее оборудование, - рассказали в пресс-службе Водоканала. - "РВК-Воронеж" прикладывает максимум усилий, чтобы как можно скорее возобновить подачу холодного водоснабжения.

Под отключение попали дома: Генерала Лизюкова,93а, 95, 95а/1, 97, 97а, 99, 101, 103, 105, Хользунова,116, 118.

Как рассказали в мэрии, управа района организовала подвоз питьевой и технической воды у домов №93-95 и №91а-105 на Генерала Лизюкова.

Напомним, сразу два порыва в Коминтерновском районе обнаружили днем 5 июля. Авария оставила крупный микрорайон без воды больше чем на сутки. Техническую и питьевую воду подвозили автоцистернами. В районе в этом время объявили режим ЧС. Дома, которые остались без воды 7 июля, в тот раз под отключение не попали.

Вторую аварию полностью устранили в 3.50 7 июля. После этого началось заполнение системы водой. Первую утечку ликвидировали в 15.00 6 июня.