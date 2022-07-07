В Воронеже полностью ликвидировали аварию на водопроводе в Коминтерновском районе

Фото РВК Воронеж

Аварийные бригады ВК-Воронеж полностью ликвидировали второй порыв на трубопроводе метрового диаметра в Коминтерновском районе. Пресс-служба компании сообщила, что восстановительные работы завершились в 3.50 7 июля - на месте утечки установили муфту. Сразу после этого началось заполнение системы водой. Первую аварию, ксати, устранили в 15 часов накануне.

Напомним, сразу два порыва обнаружили днем 5 июля на водоводе на севере Воронежа. Авария оставила без воды больше чем на сутки крупный жилой микрорайон. Техническую и питьевую воду жителям все это время подвозили с помощью автоцистерн.

В связи с аварией в районе объявляли режим ЧС.