В Воронеже устранили одну из утечек на трубопроводе

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Коммунальщики устранили аварию на улице Лесхозной. Работы по ликвидации повреждения на водоводе диаметром 1 000 мм, завершили 6 июля в 14.50. Сотрудники водоканала заменили 2 метра чугунного трубопровода, проходящего на глубине более 2,5 метра.

- Ремонтно-восстановительные мероприятия осложнялись особенностями грунта – пришлось разработать достаточно масштабный котлован из-за того, что происходило его осыпание. Кроме того, потребовалось проведение сварочных работ, - рассказал начальник цеха водопроводных сооружений, станций и сетей «РВК-Воронеж» Владимир Еремеев. - К работам были привлечены две аварийно-восстановительные бригады, два экскаватора, два автомобиля техпомощи и перекачивающее оборудование. Работать пришлось в том числе ночью.

В данный момент коммунальщики продолжают работы по устранению второй утечки на водоводе - в районе улицы Антонова-Овсеенко.

Напомним, из-за двух масштабных аварий, оставивщих без воды 40 тысяч воронежцев в Коминтерновском районе, в городе объявили режим ЧС.