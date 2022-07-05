В Воронеже ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В связи с крупной аварией на водоводе метрового диаметра в Коминтерновском районе Воронежа объявили режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Определены 20 локаций для подвоза технической и бутилированный питьевой воды на территории района, рассказал первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин. - На каждой точке будет организовано дежурство сотрудников управы.

Воду начнут выдавать жителям с 19 часов во вторник, 5 июля. По детским садам на завтра организуют дежурные группы, необходимый запас воды уже создали, а в случае необходимости воду подвезут дополнительно. Запасаются водой и медучреждениях района.

Жители домов, попавших в зону отключения, могут набрать воды по следующим адресам:

питьевая - Вл. Невского, 46; 60-й Армии, 22А;

техническая - Вл. Невского, 38/3; бульвар Победы, 41.

Напомним, очередная авария на водопроводе в Коминтерновском районе произошла утром 5 июля. Без воды остались жители огромного квартала.