Стало известно, почему пропала вода в Коминтерновском районе Воронежа

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Специалисты «РВК-Воронеж» приступили к ликвидации двух утечек на водоводе диаметром 1 000 мм в Коминтерновском районе. В пресс-службе ресурсоснабжающей организации рассказали, что аварийная труба залегает на глубине более 2,5 метра. Для ликвидации порыва задействована спецтехника – по четыре экскаватора и автомобиля техпомощи, два автокрана и мощное откачивающее оборудование.

- Работы осложнены складами, самовольно возведёнными в месте одного из повреждений, - добавили в компании.

Напомним, воды нет по адресам: Московский пр-т (нечетная сторона) – Б. Победы – Вл. Невского – Лизюкова – А. Овсеенко; Хользунова, 122, (кроме жилых домов: Московский пр-т 145, 147, 147а, 147в, 149, 149а, 153; А.Овсеенко 29, 31, 31а, 33, 33б, 35, 35в, 35э).

В РВК заверили, что стараются завершить ремонтно-восстановительные мероприятия как можно скорее.