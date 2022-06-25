Морской пехотинец из Воронежской области погиб на Украине

Дмитрия Сидельникова будут помнить героем. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Украине погиб еще один наш земляк. Уроженец села Хохол Хохольского района Дмитрий Сидельников участвовал в боевых действиях в составе 61-й отдельной бригады морской пехоты.

Обстоятельства гибели Дмитрия не раскрывают. Однако губернатор Воронежской области Александр Гусев, выражая соболезнования родным и друзьям морского пехотинца, заявил, что он показал пример стойкости, самоотверженности и героизма. А глава Хохольского района Михаил Ельчанинов сообщил, что Сидельникова посмертно наградили орденом Мужества.

Дмитрия Сидельникова похоронили на его малой родине в пятницу, 24 июня.

Напомним, 29 марта в ходе специальной военной операции на Украине погиб Арифулла Байрамов, уроженец села Гаврильск Павловского района, ранее воевавший в Сирии. Он также посмертно награжден орденом Мужества. Еще раньше погиб его земляк Иван Власенко. Мужчина поехал участвовать в боевых действиях на Украине добровольцем. Без главы семьи остались его жена, трое детей и мать-пенсионерка.

Также в ходе военной спецоперации погиб уроженец Каширского района, командир мотострелкового взвода, отец двоих детей Артем Рымар. Под Харьковом пал смертью храбрых доброволец Сергей Кузнецов, отправившийся воевать с братом. В ходе спецоперации под городом Изюм Харьковской области 8 мая погиб старшина из Нововоронежа Артем Полупанов.