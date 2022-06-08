Под Воронежем похоронили погибшего в спецоперации на Украине Олега Рымара

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5 июня в Каширском районе похоронили погибшего в ходе спецоперации 36-летнего Олега Рымара. Житель Воронежской области командовал мотострелковым взводом.

Простились с погибшим в Олень-Колодезянском сельском клубе, отпевали военного в Храме Рождества Иоанна Крестителя. У него остались двое детей.

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования близким Олега Рымара, глава региона заверил, что семье погибшего при исполнении воинского долга произведут все причитающиеся в таких трагических случаях выплаты.

Напомним, в начале июня на Украине погиб доброволец Сергей Кузнецов. Ранее стало известно о гибели старшины из Нововоронежа Артема Полупанова.