Многодетный отец из Воронежской области погиб в бою на Украине

Житель Павловского района Иван Власенко погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Мужчина поехал участвовать в боевых действиях добровольцем. Без главы семьи остались его жена, трое детей и мать-пенсионерка.

Соболезнования семье Ивана Власенко выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Гибель земляков всегда отзывается болью, тем более если они отстаивают правое дело. Иван Власенко участвовал в борьбе России за справедливость и безопасность на украинской земле, но, к огромному сожалению, не смог вернуться домой живым. Хотя он очень надеялся на это, и дома его ждала большая семья. Особое уважение вызывает то, что Иван поступил как настоящий мужчина – присоединиться к СВО его заставили гражданский долг и патриотические чувства.

Напомним, ранее в ходе военной спецоперации погиб уроженец Каширского района, командир мотострелкового взвода Артем Рымар. Без отца остались двое детей. Под Харьковом погиб доброволец Сергей Кузнецов, отправившийся воевать с братом. В ходе спецоперации под городом Изюм Харьковской области 8 мая пал смертью храбрых старшина из Нововоронежа Артем Полупанов.