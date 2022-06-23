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Общество23 июня 2022 5:29

На Украине погиб десантник из Воронежской области

Посмертно он награжден орденом Мужества
Евгения ФРОЛОВА
Фото - соцсети

Фото - соцсети

Стало известно о гибели 29 марта в ходе специальной военной операции на Украине Арифуллы Байрамова, уроженца села Гаврильск Павловского района Воронежской области. Об этом в соцсетях рассказал его брат Рустам.

Он сообщил, что ефрейтор Арифулла Байрамов служил в 104-м полку 76-й десантно-штурмовой дивизии. Посмертно он награжден орденом Мужества. Ранее наш героический земляк участвовал в боевых действиях в Сирии.

– Помним, любим, скорбим. Любимый брат ты всегда в моем сердце!, – написал Рустам.