Виновнице ДТП под Воронежем, где погиб депутат Юрий Гончаров, дали условный срок

"Тойота", где ехал Юрий Гончаров, после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Новоусманском районном суде вынесли приговор по уголовному делу, возбужденному по факту аварии 29 декабря 2021 года, где погиб депутат Воронежской областной Думы, президент региональной Торгово-промышленной палаты Юрий Гончаров. В аварии, случившейся на 16 километре трассы «Дон» на границе с Липецкой областью, также пострадал его 17-летний сын Андрей. Ответчицей выступала Ольга Исайкина. Эта девушка в тот день рулила «Фордом-Фокус», который вынесло на встречную полосу – прямо на «Тойоту», где ехал Юрий Гончаров. После столкновения с японской иномаркой ее машина еще и зацепила «Ладу-Ларгус».

"Форд" после столкновения с "Тойотой" зацепил и "Ладу-Ларгус" (на фото). Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе судебного разбирательства выяснили, что Ольга Исайкина ехала с разрешенной скоростью – не больше 60 км/час, но не учла погодных условий. Машина заскользила, потому и вылетела на встречную полосу. Сама девушка также получила травмы и долго лечилась, на суд она пришла с костылем.

Семья Юрия Гончарова на суровом наказании не настаивала. Ольга Исайкина заявила, что перевела жене и сыну погибшего депутата 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Суд постановил, что она выплатит в общей сложности по миллиону рублей жене и сыну Юрия Гончарова. Но это еще не все. 800 тысяч рублей Ольга обязана выплатить сыну депутата Андрею в качестве компенсации за получение им тяжелых травм в этой роковой аварии. Еще 200 тысяч с нее могут взыскать в качестве возмещения расходов на погребение Юрия Гончарова. Если семья погибшего депутата подаст соответствующий гражданский иск.

Что же касается собственно срока, то Ольгу Исайкину приговорили к трем годам лишения свободы условно. Хотя по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» ей грозило до пяти лет колонии. На ближайшие 2,5 года у Ольги отобрали водительские права.