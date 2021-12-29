В аварии, где погиб президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области, ранен его сын

"Тойота" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Стало известно, кто ехал вместе с Юрием Гончаровым во время аварии в Новоусманском районе, где президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб. Кроме водителя, в «Тойоте-Камри» находился 17-летний сын крупного общественного деятеля – 17-летний Андрей. Он получил травмы средней степени тяжести – ушибы и переломы. По прогнозам врачей, угрозы жизни Андрея Гончарова нет.

Напомним, авария случилась в среду, 29 декабря, в 14.30 недалеко от границы с Липецкой областью, на 16 километре трассы «Дон». Пока известно только, что столкнулись «Форд-Фокус», «Тойота-Камри» и «Лада-Ларгус». Обстоятельства ДТП сейчас выясняют. Пострадали только те, кто ехал в «Тойоте». Ее 54-летний водитель также попал в больницу.

Напомним, 15 января 2019 года в 15.10 на 166 километре дороги «Курск –Борисоглебск» в Нижнедевицком районе водитель Лексуса-Лх 570» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа-Рио» и «Тойотой Лэнд Крузер». В аварии погиб 59-летний управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко и еще семь человек.