Президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП

"Тойота" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 29 декабря, в 14.30 на 16 километре трассы «Дон» на границе с Липецкой областью случилась смертельная авария. Столкнулись «Форд-Фокус», «Тойота-Камри» и «Лада-Ларгус». В аварии погиб 58-летний президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров. Он был пассажиром «Тойоты-Камри».

Юрий Гончаров. Фото: voronezh.er.ru

В аварии сильно пострадали еще два человека, находившиеся в японской иномарке. 54-летнего водителя и еще одного пассажира, возраст которого пока не установили, увезли в больницу. 41-летнем жителю Липецкой области, руливший «Ладой» и мужчине, управлявшему «Фордом», госпитализация не потребовалась.

У "Тойоты" сильно разбит капот и треснуло стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

"Лада" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, 15 января 2019 года в 15.10 на 166 километре дороги «Курск –Борисоглебск» в Нижнедевицком районе водитель Лексуса-Лх 570» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа-Рио» и «Тойотой Лэнд Крузер». В аварии погиб 59-летний управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко и еще семь человек.

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью Юрия Гончарова:

- Потрясены сообщением о трагической гибели Юрия Федоровича. Ушел из жизни талантливый организатор, общественный деятель, оптимист, человек чести. Он обладал уникальной способностью собирать вокруг себя единомышленников. Его вклад в развитие региональной экономики невозможно переоценить. Под руководством Юрия Федоровича в ТПП создана эффективная структура поддержки бизнеса. Его помощь способствовала реализации многих предпринимательских инициатив, продвижению продукции воронежской марки как в России, так и за ее пределами. Уход из жизни Юрия Федоровича – это невосполнимая потеря для всего региона. Нам всем будет очень его не хватать.

Юрий Гончаров родился 30 мая 1963 года в поселке Чертково Чертковского района Ростовской области. Закончил Воронежский технологический институт по специальности инженер химик-технолог. Кандидат экономических наук. Работал мастером на Воронежском шинном заводе, гендиректором Центрально-Европейской Торгово-промышленной палаты, а затем Торгово-промышленной палаты Воронежской области, был Уполномоченным по правам предпринимателей при губернаторе Воронежской области. Также Юрий Гончаров являлся президентом Ассоциации Торгово-промышленных палат Центрального федерального округа России. Избирался депутатом Воронежской областной Думы VI созыва. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.