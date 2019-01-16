2019-01-16T12:27:32+03:00
Происшествия

Авария с 8 жертвами под Воронежем: погибший руководитель Оскольского меткомбината ехал на совещание в Москву

«Лексус», где он находился, выскочил на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Две сгоревшие машины.Две сгоревшие машины.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Стало известно, куда ехал погибший в страшной аварии 59-летний управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко. На предприятии, которое он возглавлял, сообщили, что это была служебная командировка в Москву на совещание руководства компании «Металлоинвест».

Ликвидация последствий аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Ликвидация последствий аварии.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, авария произошла 15 января в 15.10 на 166 километре дороги «Курск –Борисоглебск». 44-летний водитель «Лексуса-Лх 570» Василий Юмашев выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа-Рио» и «Тойотой Лэнд Крузер». Из-за удара машины загорелись. Восемь человек погибли на месте: водитель «Лексуса» и его пассажир Александр Тищенко, 46-летний воронежец - водитель «Киа-Рио», 36-летний житель Белгородской области, управлявший «Тойотой», и его пассажиры - мужчины 29, 27, 34 и 53 лет, все жители Белгородской области.

От машин почти ничего не осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

От машин почти ничего не осталось.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным полиции, «Лексус» перед аварией ехал со значительным превышением скорости. Стало ли одной из причин ДТП состояние трассы, пока неизвестно.

В компании «Металлоинвест», составной частью которой является Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), заявили, что окажут помощь родным и близким своих погибших сотрудников.

Информацию о погибших уточняли несколько раз. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Информацию о погибших уточняли несколько раз.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Справка «КП»

Александр Тищенко в 1980 году начал работать на Новолипецком металлургическом заводе, где прошел все ступени карьерного роста от нагревальщика металла до главного специалиста по прокатному производству технического управления. В 2003 году был назначен заместителем главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению, с 2009 года по 2011 год – работал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года Александр Дмитриевич Тищенко был главным инженером комбината. 28 декабря 2018 года он был назначен управляющим директором ОЭМК, сменив Николая Шляхова, ушедшего на пенсию. То есть, руководителем, по сути, проработал считанные дни.

Александр Тищенко. Фото предоставлено пресс-службой УКК ОЭМК.

Александр Тищенко. Фото предоставлено пресс-службой УКК ОЭМК.

В 2001 году Александр Дмитриевич был удостоен звания «Почетный металлург», в 2010 году - «Заслуженный металлург Российской Федерации», в 2014 году - «Заслуженный работник Металлоинвеста». По отзывам коллег, это был крепкий производственник, пользующийся заслуженным уважением всех коллег.

Василий Юмашев работал водителем на ОЭМК с 2000 года. На предприятии о нем отзываются как об ответственном профессионале.

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