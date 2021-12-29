Виновнику ДТП, где погиб президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области, грозит до пяти лет тюрьмы

Пострадали в аварии только те, кто ехал в "Тойоте". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Новоусманские полицейские возбудили уголовное дело по факту аварии на трассе «Дон» недалеко от села Малая Приваловка на границе с Липецкой области. Напомним, в ДТП попали «Тойота-Камри», «Форд-Фокус» и «Лада-Ларгус». В аварии погиб 58-летний президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров, ехавший на пассажирском сидении «Тойоты». Также были ранены его 17-летний сын Андрей и 54-летний водитель японской иномарки. Людям в других машинах госпитализация не потребовалась.

Виновнику аварии придется отвечать по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.

В прокуратуре Воронежской области уточнили, что авария произошла в районе 13 часов (ранее сообщали другое время – 14.30.). В надзорном ведомстве также сообщили, что ход расследования уголовного дела будет находиться под их контролем.