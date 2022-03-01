Власти Воронежской области задумались о трудоустройстве беженцев с Донбасса

Беженцы с Донбасса могут найти в Воронеже не только временное жилье, но и работу. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о планируемом трудоустройстве беженцев из ЛНР и ДНР.

- Сейчас идет сбор обратной связи от жителей Донбасса, на каких условиях они готовы приступить к работе в нашем регионе. Также идет диалог с местными предприятиями. У их руководителей выясняют спрос на рабочую силу, - сообщил Александр Гусев.

В Воронежскую область приехали 3,3 тысячи беженцев с Донбасса. Из них 1,5 тысячи – дети. Значит, рассматривают возможность трудоустройства 1,8 тысяч человек. Напомним, что открыты счет для финансовой помощи беженцам и пункты сбора вещей для них.

Губернатор также отметил, что рынок труда Воронежской области вернулся к допандемийным значениям. При 11 тысячах официальных безработных в регионе есть 20 тысяч вакансий, что соответствует показателям 2019 года.