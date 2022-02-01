В Воронеже до конца недели откроют 10 центров первичного осмотра при подозрении на ковид

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До конца недели в Воронеже откроют 10 центров первичного осмотра при подозрении на COVID-19, сообщил 1 февраля оперштаб региона. Дополнительные меры по защите населения ввел губернатор в связи с взрывным ростом заболеваемости коронавирусом (более 2000 случаев ежедневно в течение нескольких дней).

Адреса ковидных центров сейчас определяются, их опубликуют в ближайшее время.

В течение нескольких дней в столице Черноземья уже открыли несколько таких центров – в основном в зданиях культурных и спортивных учреждений: в Городском дворце культуры на улице 9 января и в микрорайоне Боровое, а также ДШИ№5, в "Юбилейном" , Дворце детей и юношества.

В ковидных центрах специалисты проводят осмотр, экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-CoV-2, ЭКГ, при необходимости выдают лекарства и оформляют больничный лист. Обратиться в центры могут все жители Воронежа, которые по каким-либо причинам не смогли сходить на прием по месту жительства. Информация обо всех принятых пациентах будет передаваться в территориальные поликлиники для дальнейшего наблюдения и лечения. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.