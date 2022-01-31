В Воронеже заработал третий ковид-центр для первичного осмотра пациентов

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В понедельник, 31 января, в Воронеже открылся третий центр первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид. Он работает на базе МБУК «ЦКС» клуб «Боровое». Прием ведут два врача и две медицинские сестры БУЗ ВО «ВГБ №4» по адресу: ул. Героев России, 2Д. Время работы – по будням с 8.00 до 15.00. В ковид-центре пациентов осмотрят, проведут экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-CoV-2, при необходимости выдадут лекарства и оформят больничный лист. Предварительная запись не нужна. За подробной информацией можно обратиться в БУЗ ВО «ВГБ №4», телефон колл-центра: 2-10-45-50.

Напомним, ранее начали прием больных с подозрением на ковид еще два пункта в Воронеже: в ледовом дворце «Юбилейный» и во дворце культуры на улице 9 Января, 108.