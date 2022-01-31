В центре Воронежа начал работать второй центр первичного осмотра при подозрении на ковид

Второй центр первичного осмотра при подозрении на ковид открылся в "Юбилейном" с 31 января. Фото с сайта СК "Юбилейный". Фото: другой источник.

В понедельник, 31 января, начал работать второй центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Его открыли на базе спорткомплекса «Юбилейный». Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Прием ведут восемь врачей городской поликлиники № 1 по адресу: ул. Карла Маркса, дом № 116. Время их работы – ежедневно с 8.00 до 20.00.

В центре первичного осмотра специалисты будут проводить осмотр, экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-CoV-2, при необходимости выдавать лекарства и оформлять больничный лист.

Обратиться в новый центр могут жители Воронежа, которые по каким-либо причинам не смогли обратиться в свою территориальную поликлинику. Пациентам также рекомендуют записаться на прием предварительно по телефону 8-952-109-41-79. Для посещении центра с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Информацию обо всех принятых пациентах будет передавать в территориальные поликлиники для дальнейшего наблюдения и лечения.

Напомним, первый подобный центр снова открыли в городском дворце культуры на ул.9 Января, 108. На время его работы занятия кружков и секций отменили. Кроме того, в Воронеже и районах области появятся временные амбулаторные центры экспресс-диагностики для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Для них собираются выделить отдельные помещения. Связаны все эти решения с вспышкой ковида – за сутки регистрируют более двух тысяч случаев заражения.