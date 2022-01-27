В Воронеже во дворце культуры откроют ковидный центр первичного осмотра

Из-за взрывного роста заражений коронавирусом в Воронеже (за минувшие сутки выявлено 1155 новых случаев) снова начали открывать ковидные центры первичного осмотра в непрофильных учреждения. C 28 января такой центр начнет работу в городском дворце культуры на ул.9 Января, 108. На время его работы кружки и секции в ДК закроются.

- В центре первичного осмотра специалисты будут проводить осмотр, экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-CoV-2, при необходимости выдавать лекарственные препараты и оформлять больничный лист, - отметили в региональном департаменте здравоохранения. - Прием будут вести пять врачей городской поликлиники №3 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Информация обо всех принятых пациентах будет передаваться в территориальные поликлиники для дальнейшего наблюдения и лечения.

Обратиться в новый центр могут жители Воронежа, которые по каким-либо причинам не смогли попасть в территориальную поликлинику. При посещении центра с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Рекомендуется предварительно записаться на прием по телефону 202-20-02.

Напомним, в предыдущие волны коронавируса подобные центры были открыты в Воронежском концертном зале и школе олимпийского резерва.